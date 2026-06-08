青山商事が続伸している。この日発表した５月度の月次売上高（速報）で、ビジネスウェア事業の既存店売上高が前年同月比４．９％増となり、２カ月連続で前年実績を上回ったことが好感されている。 客単価が同３．０％増と上昇したことに加えて、４月は前年割れとなった客数が同１．８％増と増加した。スーツとカジュアルが好調だったという。なお、全店売上高は同３．５％増だった。 出所：MINKABU PRESS