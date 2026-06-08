８日の債券市場で、先物中心限月６月限は反落。５日に発表された５月の米雇用統計を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が年内にも利上げに踏み切るとの見方が広がっていることが影響した。 米雇用統計が市場の想定以上に強かったことで、５日の米長期債相場が反落（金利は上昇）したことが円債の重荷となった。債券先物は朝方に１２８円５３銭まで軟化したあとは売り一服となったが、時間外取引で米長期金利や米原油先物が水