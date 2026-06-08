ジンズホールディングス＝上昇加速。一時１０％を超える上昇で年初来高値を更新。フシ目の９０００円大台乗せを指呼の間に捉える場面があった。前週末５日取引終了後に開示した５月の既存店売上高は前年同月比１７．２％増と大幅な伸びとなった。なお、全店ベースでは同２６．４％増の急拡大を示している。同社の今年度（２５年９月以降）の月次売上高は好調を続けているが、大幅な伸びを確保した４月に続き５月の伸