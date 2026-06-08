CUTIE STREETが、6月6日～7日の2日間に渡って韓国ソウル オリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）にて開催された『Weverse Con Festival 2026』DAY2に出演。88芝生広場で行われた「Weverse Park Day」野外ステージにてトップバッターを飾り、「ぷりきゅきゅ」「かわいいだけじゃだめですか？」を韓国語ver․で届けた。 （関連：【画像あり】『Weverse Con Festival 2026』DAY2に出演したCUTIE STREET