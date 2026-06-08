FC琉球は8日、平川忠亮監督 が来季も指揮することを発表した。平川監督は昨季から琉球を率いていて、今季のJ2・J3百年構想リーグは40チーム中34位だった。クラブを通じて以下のようにコメントしている。「いつもFC琉球を支えてくださり、ありがとうございます。明治安田J2・J3百年構想リーグも多大なるご支援、ご声援を送っていただいた、ファン.サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、FC琉球に関わるすべての皆様に心より