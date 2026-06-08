FC東京は8日、MF小泉慶(31)が清水エスパルスへ完全移籍することを発表した。小泉は2023年にFC東京へ加入し、3年連続でリーグ戦30試合以上に出場。だが、今季は全20試合のうち10試合の出場にとどまっていた。両クラブを通じて以下のようにコメントしている。▽FC東京「東京に在籍した3年半で自分は2年間キャプテンを務めさせてもらいました。苦しいこともありましたが、ファン・サポーターのみなさんが一緒に支えてくれたからこ