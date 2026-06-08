京都サンガF.C.は8日、ランコ・ポポヴィッチ氏(58)が来季から監督に就任することを発表した。京都は2021年から?貴裁氏が指揮していたが、今季で退任していた。ポポヴィッチ氏はこれまで大分トリニータ、FC町田ゼルビア、FC東京、セレッソ大阪、鹿島アントラーズを指揮。クラブ初のAFCチャンピオンズリーグを戦うシーズンにJリーグでの経験豊富な指揮官を招聘した。ポポヴィッチ氏はクラブを通じて以下のようにコメントしてい