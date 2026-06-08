モラハラを訴えた女性が、調停で拍子抜けする理由 Q. モラハラの証拠として、何が有効ですか？ 「まず前提として、よほどひどいケースでなければ、そもそも争点として大きく扱われることはあまりない。だから、モラハラだと気づいたとしても、それを証明することに全力を注ぐより、財産の把握や婚姻費用の確保を並行して進めていく方が現実的です。 記録をつけること自体は大事で、いつ何を言われたか、どんな行動