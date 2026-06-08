2019年、35万円でデイトレードを始めたハニトラ梅木氏は、2020年に2000万円超の利益を出した。しかし2021年にマイナス1400万円、2022年にマイナス400万円の損失を計上。周囲の仲間に「もうやめます」と告げるほど追い詰められた。 それが2023年には1.3億円、2024年に1.1億円、2025年に1.4億円と3年連続で1億円超えを達成。累計資産は3.8億円に達した。その転換点に何があったのか。ハニトラ梅木氏に話を伺った。全4回の