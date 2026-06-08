【写真＆動画】二宮和也が明かした嵐ライブ見どころ／『We are ARASHI』最終公演のステージショット／二宮和也＆松本潤が投稿した最終公演後ショット 他 二宮和也が自身のXを更新。現在配信中の嵐のライブ映像について、ファンに向けた“見どころ”を明かし、注目を集めている。 ■二宮和也「MC前の楽曲をよくみると…」 嵐は5月31日、東京ドームでラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」