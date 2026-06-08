【その他の画像・動画等を元記事で観る】 汐れいらが、TVアニメ『うちの弟どもがすみません』ED主題歌として書き下ろした新曲「Clover」を、7月11日に配信リリースすることが決定した。 ■「自身と重なる部分があった」（汐れいら） SNSを起点に、Z世代へ大きく波及するなど注目を集めている、汐れいら。 汐が、ED主題歌を担当する『うちの弟どもがすみません』は、累計300万部突破のオザキアキラ（集英社『別冊マ&#