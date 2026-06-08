橋本環奈が自身のXを更新。ミュージカル『BOOP! The Musical』を観劇したことを報告し、熱い思いをつづった。 【写真】橋本環奈の“推し活”ショット／近影ショット ■橋本環奈「礼真琴様演じるベティーちゃんが可愛すぎて素晴らしすぎて大号泣」 橋本は「BOOP!The Musical観劇させて頂きました 最高すぎた、、」と投稿。 続けて「ディミトリから沼にハマった琴様。礼真琴様演じるベティーちゃんが可愛