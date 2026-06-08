8日前引けの日経平均株価は3日続落。前週末比2547.72円（-3.83％）安の6万4040.40円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は393、値下がりは1144、変わらずは21と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均マイナス寄与度は449.73円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、東エレク が378.13円、アドテスト が316.18円、ＴＤＫ が199.12円、キオクシア が156.98円と並んだ。 プラス寄