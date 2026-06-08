リンクをコピーする

8日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ25843655.2 67060 ２. 野村日経平均 36147 117.2 67050 ３. 日経Ｄインバ 2748327.43149 ４. 楽天Ｗブル 1845474.6 80030