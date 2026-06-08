毎週月曜〜土曜 11:45〜11:55放送（一部地域で変更あり） 日本テレビ系全国18局ネット「キユーピー3分クッキング」。キユーピー株式会社の一社提供番組である当番組は、多くの方々へのさらなるお役立ちを目的に、現代の家庭料理の実態を把握する「家庭料理国民調査」を実施しました。番組ではこれまでも、時代の変化に合わせながら「簡単・便利で、毎日の献立づくりに役立つレシピ」を提案し続けてきました。より多くの