フィリピン付近で発生した地震に伴い太平洋沿岸に津波注意報が発表されています。気象庁は注意報が解除されるまでは海の中や海岸から離れるよう求めました。【映像】津波注意報で気象庁会見「海岸から離れて」午前8時38分ごろ、フィリピンの付近を震源とするマグニチュード8.2の地震が発生し、気象庁は沖縄・奄美地方から関東地方までの広い地域に津波注意報を発表しました。到達予想時刻は宮古島・八重山地方が午前11時ごろ