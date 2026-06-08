タレントの堀ちえみ（59）が、口内トラブルを報告し、歯科医院へ行ったことを明かした。【映像】舌がん手術後リハビリに励む堀ちえみ2019年2月に更新したブログで、ステージ4の舌がんを患い、舌の6割を切除し、太ももの組織を取って再建手術したことを公表していた堀。その後は毎日欠かさずリハビリの様子をブログで投稿し、「ひとつずつ 別々に 包みます」と取り組む姿勢も伝えてきた。手術から5年後の2024