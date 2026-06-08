お笑いコンビ「メッセンジャー」の黒田有（56）が8日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントとの2ショット写真を披露した。黒田は「昨日山之内すずちゃんとロケでした！」と、笑顔の2ショットで報告。「すずちゃんはかなりの酒豪らしいです…」と伝えた。この投稿にフォロワーからは「珍しいですね！」「すずちゃん可愛い」「さすが」「すずちゃんと飲みに行ったら（笑）」「何の番組だろ？楽しみにしてます」「な