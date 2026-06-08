2児の母でお笑い芸人の山田花子（51）が、8日までに自身のブログを更新。美を保つ“うす味健康弁当”を披露した。【写真】ファンが感心！51歳・山田花子の美を保つための手作り“薄味健康弁当”山田は、ヘルシーさを意識した「ランチ弁当」のメニューを紹介。「うす味で健康弁当!!美を保つの大変よ〜」と、ブロッコリーやレタス、トマトのサラダに、サワラの塩焼き、ニラ玉など栄養バランスに優れた具材が盛り付けられた、特製