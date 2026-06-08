韓国の恋愛リアリティー番組『乗り換え恋愛４』の第21話にて、参加者の一人である俳優のベクヒョンが別の女性へ心変わりしていることを打ち明けるも、元恋人である現役CAのヒョンジとキッチンで至近距離でイチャイチャを繰り広げ、スタジオのMC陣が大興奮する一幕があった。【映像】すっぴんで元カレとイチャイチャするCA美女『乗り換え恋愛』は、さまざまな理由で別れた複数のカップルが一つ屋根の下で生活し、過去の恋と新た