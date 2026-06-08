お笑いコンビ「クワバタオハラ」くわばたりえ（50）が8日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。「まいど！バタやんです」などとつづり、モノトーンの柄の入ったシャツに赤のロングスカートの、3日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）の衣装をアップした。くわばたは、4月に自身のYouTubeチャンネル「バタやんちゃんねる」で10キロのダイエットに成功したことを報告している。