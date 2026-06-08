8日午前8時38分頃、フィリピンでマグニチュード8.2を観測する地震がありました。気象庁は茨城県から沖縄県にかけての太平洋側の広い範囲で津波注意報を発表し、警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、午前9時5分に茨城県から沖縄県の太平洋沿岸に津波注意報を発表しました。フィリピン諸島のミンダナオ付近で強い地震があり、地震の規模を示すマグニチュードを精査したところ8.2であることがわかり、日本に津波が到達する恐