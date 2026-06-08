視聴者がデビューメンバーを決めるサバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）から誕生した新グループ・KO1KEYZが8日、日本テレビ系『DayDay.』（月〜金前9：00）に生出演。MCの山里亮太（南海キャンディーズ）に“お願い”するシーンがあった。【個別ショット】『日プ新世界』発「KO1KEYZ」1位を獲得したDAIKI番組の最終回が、6日午後1時30分から日本