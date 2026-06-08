プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のKADOKAWAサクラナイツは8日、公式サイトに文書を発表。妻以外の女性との不適切な関係を一部メディアに報じられる見込みだと5日に自身のYouTubeチャンネルで告白し、退団を申し入れ、活動自粛に入っていた、渋川難波（40）との契約を解除することを明らかにした。森井巧監督名で文書を発表し「先般お伝えいたしました、渋川難波選手に関する一部報道につきまして、慎重に協議を重ねてまいりました。その