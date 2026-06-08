ヒグマが人の生活圏に入ってくるのを防ごうと、知床半島の斜里町ウトロ地区で６、７の両日、ヒグマが身を隠せるような草やぶの刈り取りが行われた。人とクマの共存を目指す活動「クマ活」の一環として、同地区でホテルを経営する「北こぶしリゾート」が参加者を募った。６日は、ヒグマが実際に現れたことのある国道３３４号沿いの崖下で草刈りを行った。金融機関や旅行会社の社員ら、道内外から約５０人が集まった。初めに、