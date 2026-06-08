8日、韓国大統領府で就任1年に合わせた記者会見を行う李在明大統領（聯合＝共同）【ソウル共同】韓国の李在明大統領は8日、就任1年に合わせて記者会見を開き、尹錫悦前大統領の「非常戒厳」宣言に伴う混乱を克服したとして「崩壊した憲政秩序と民主主義を立て直した」と成果を強調した。外交政策では「堅固な韓米同盟や強力な自主国防に基づき、『責任ある強国』としての役割を強めていく」とした。この1年は「民主主義」「通