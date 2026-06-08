6日に英国のエプソム競馬場で行われた第121回コロネーションC（G1、芝2410メートル）はタタソールズゴールドC2着からオイシン・マーフィー(30)とコンビ継続で臨んだ4番人気の地元馬ベイシティローラー（牡4＝G・スコット、父ニューベイ）が10馬身差で圧勝。6頭立ての道中3番手で流れに乗ると直線、一頭だけ大きく外に進路を取り、ぐいぐい伸びて突き抜けた。稍(やや)重で勝ち時計は2分40秒08。ドイツのミュンヘンに遠征した昨秋