銃撃現場付近に立つ警察＝6日、オハイオ州トレド/Paul Sancya/AP（CNN）米オハイオ州トレドで開かれたフェスティバル会場付近で銃撃事件があり、少なくとも12人が撃たれて負傷した。うち2人は重体となっており、警察は容疑者の捜索を続けている。トレド警察は6日夜の記者会見で、2人の人物が撃ち合ったとみていることを明らかにした。いずれも拘束には至っていない。事件が起きたのは、2日間の日程で開かれる毎年恒例のフェスティ