サッカーの北中米Ｗ杯３カ国大会（１１日開幕）に向けてメキシコのモンテレイで事前合宿を行っている日本代表は７日、完全非公開でＵ−１９日本代表と練習試合を実施した。日本サッカー協会によると、Ａ代表が２−１で勝利し、ＤＦ鈴木淳之介（２２）＝コペンハーゲン＝、ＦＷ塩貝健人（２１）＝ヴォルフスブルク＝が得点を挙げたという。明かされたのはスコアと得点者のみで時間等はふせられた。日本代表は、８日（日本時間９