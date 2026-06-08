タレントの有吉弘行（52）が、パーソナリティーを務める7日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に出演。東京・渋谷区でスタートした、ゴミのポイ捨て者への罰則金2000円ルールについて私見を述べた。渋谷区では、6月から区域全域を対象にゴミのポイ捨てをした人から罰則金2000円を徴収する新ルールが始まった。有吉は「初日10件徴収されて。たばこのポイ捨て9件、ペットボトルのポイ捨て1件。罰則