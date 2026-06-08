歌手・工藤静香（56）の鍛え上げられた腹筋が印象的な最新ショットが反響を呼んでいる。【映像】工藤静香のバキバキの腹筋が際立つ姿（複数カット）Instagramでは、スウェットコーデで自宅の庭でくつろぐ様子や、「お風呂上がりの、すっぴんのしぃちゃん綺麗だなぁ」「すっぴんしーちゃん かわよ！」などのコメントが寄せられたバスローブ姿なども公開し、話題を集めている工藤。最新ショットに驚きの声6月6日の更