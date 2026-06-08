熊本県で2026年3月、警察を装う詐欺グループから電話を受けた80代女性が現金2000万円をだまし取られた。警察は受け取り役として1050万円を詐取した疑いで男を逮捕し、16歳の少年も詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕した。警察装い封筒の数や現金額まで確認する手口2026年3月、熊本県に住む80代の女性に、警察を装った詐欺グループから電話がかかってきた。「あなたの口座が犯罪に使用されていて、口座の現金を確認する必要がある」と言わ