グラビアアイドルで野球女子の暫（しばし、27）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。教室でのユニホーム姿を投稿した。「前の席の野球部女子ごっこ」とつづり、紺色のアンダーシャツ姿でイスに座り、バットを体の後ろに持ったショットを公開。胸を張り、93センチのバストなど曲線美が際立つポーズをとった。ファンやフォロワーからも「かわいーです！」「こんな子が同級生にいれくれたら。。。」「パツンパツンで良いですね