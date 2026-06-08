歴史的な高値圏での推移や激しい乱高下が続く、激動の株式市場。兼業投資家ながら株式投資で数千万円の資産を築くに至ったシバウラさんは、この荒波が続くマーケットで、どんな戦略を立てているのか。 今回は、シバウラ氏の売買ルールなどについて伺いました。インタビュー連載全２回の最終回。大切なのは持続性のある企業を選ぶことーーシバウラさんが定義する「優良企業」とは、どのようなものか教えていただけますか