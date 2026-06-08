【元局アナ青池奈津子のメジャー通信】人のルーツは必ずしも１つとは限らない。「自分はプエルトリコ生まれだけど、ドミニカ共和国で育ったから（文化的には）少しミックス。両親は２人ともドミニカ人だけど、母がシェフとしてプエルトリコのカロリーナにあった祖母のレストランで働いていた時に僕が生まれたんだ。祖母が亡くなり、４歳くらいの時にドミニカへ」ウィリー・カストロがとても流ちょうな英語で受け答えをしてくれた