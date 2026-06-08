サッカーのデンマーク代表ＭＦクリスティアン・エリクセン（ボルフスブルク）が７日、ウクライナ代表との国際親善試合の後半途中に胸を押さえて倒れるアクシデントに見舞われた。２０２１年の欧州選手権で心臓発作を起こしているエリクセンは、この日、２―１でデンマークがリードしていた中で胸を押さえて倒れた。すぐさま医療スタッフがピッチ上に駆け付け救助。両チームの選手たちがガードする中、病院に運ばれた。試合は中