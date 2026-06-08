日本代表ＦＷ上田綺世とＤＦ渡辺剛が所属するフェイエノールトは７日（日本時間８日）、ロビン・ファンペルシ監督との契約を解除すると発表した。クラブは公式ホームページで「２０２６―２７シーズンを新監督の下で迎えることになった。ロビン・ファンペルシは本日、クラブ幹部との会談においてこの決定を伝えられた」と解任を本人に伝えたことを明かした。ファンペルシ氏は昨年２月に監督に就任。２年目の２５―２６シーズ