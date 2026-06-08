北中米Ｗ杯は１１日に開幕する。本番を目前に控え、ＦＷ上田綺世（２７＝フェイエノールト）は、２０２２年カタールＷ杯の悔しさを晴らすべく静かに闘志を燃やす。法大サッカー部で上田を指導した元監督の長山一也氏（４４＝現ＦＣ・ＩＳＥ―ＳＨＩＭＡ監督）が、日本が待ち望んだ最強ストライカーの“誕生前夜”を明かした。上田はフェイエノールト３年目の２０２５―２６シーズンに、持ち前の得点力を爆発させた。２５ゴール