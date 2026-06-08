スティーブン・スピルバーグ監督（７９）が７日、米ＣＢＳの情報番組「サンデー・モーニング」に登場し、「宇宙人は間違いなく地球に来ているし、今もここにいると確信している」と発言。ただ、本人は何十年も地球外生命体を題材にした映画作りをしてきたにもかかわらず、超常現象を体験したことはないと認めた。スピルバーグ監督は、米国で今週末公開の新作「ディスクロージャー・デイ」のＰＲで同番組に出演。この映画につい