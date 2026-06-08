ヘンリー王子は、メーガン妃が子供たちの写真をソーシャルメディアに投稿することについて、以前の考えを変えたと伝わっている。英紙エクスプレスが７日、報じた。メーガン妃は２０２５年１月にインスタグラムに復帰して以来、７歳のアーチー王子と５歳のリリベット王女の写真を多数投稿しているが、ヘンリー王子は以前から子供たちを世間の注目から遠ざけ、カリフォルニアで静かに育てたいと語っており、妃の行動に賛成してい