バレーボール・ネーションズリーグバレーボールの女子ネーションズリーグ（VNL）第1週カナダ大会は7日（日本時間8日）、最終日が行われた。世界ランク4位の日本は、同10位のカナダに3-2（29-27、25-20、23-25、28-30、15-12）とフルセットの末に勝利し、開幕4連勝でカナダ大会を終えた。敗れたカナダのエースは、日本に対し「本当に私たちを苦しめた」と脱帽している。日本は主将の石川真佑、セッター関菜々巳、アウトサイドヒ