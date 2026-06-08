昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花が、最新ショットを公開した。８日にインスタグラムを更新し「りかしん明治神宮へ」と、愛称「りかしん」でアイスダンスのペアを組む西山真瑚とのツーショットをアップ。「久しぶりの明治神宮でお参りとはじめての厄祓いをしてきました！自然がたくさんで心も身体もリフレッシュされましたこれで気持ちよく新しいシーズンを迎えられます」と報告し