▲『WEST. SPECIAL LIVE 『WESTA!』 2025-2026』初回盤WEST.が2025年12月31日から2026年1月1日の2日間3公演、京セラドーム大阪で開催した初の単独カウントダウンライブ＜WEST. SPECIAL LIVE 『WESTA!』 2025-2026＞の模様が、LIVE Blu-ray & DVDとして7月15日（水）に発売されることが決定した。“WEST.×FESTA”をテーマに開催された本公演は、歌やダンスはもちろんのこと、自由すぎるカラオケコーナーや驚きの選曲と演出で魅