◆報知新聞社後援第７５回全日本大学野球選手権記念大会▽１回戦中部学院大１―０近大工学部（８日・神宮）２年ぶり５度目の出場となる中部学院大（東海地区大学）が近大工学部（広島六大学）との開幕カードに勝利し、初戦突破した。小雨が降り注ぐ中、来秋ドラフト候補の最速１５２キロを誇るエース右腕・吉倉遼輔（３年＝不二越工）が６回２安打無失点、７三振を奪う１２１球の力投。打線は初回１死一、三塁の好機、４番