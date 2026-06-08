お笑いトリオ・安田大サーカスのクロちゃん（49）が、2026年6月4日にXを更新。20歳当時の写真を公開し、イケメンだと注目が集まっている。「体重66キロだしんよー！」クロちゃんはSNSで、トレーニングに励む様子をたびたび公開している。Xでは、「短大の時ぐらい痩せようかなー」と切り出し、20歳の頃の写真を公開。頭にタオルを巻いてひげを生やし、筋肉質な脚をあらわにした短パン姿だ。Xユーザーからは「これクロちゃん！？」「