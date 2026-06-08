コナミデジタルエンタテインメントが8日、「桃太郎電鉄」(以下、「桃鉄」)シリーズの累計販売本数が2000万本を突破したことを発表した。2000万本突破を記念して、これまでに発売した「桃鉄」シリーズのパッケージを並べた特別バナーも公開された。 【写真】懐かしい！37年間に発売された歴代「桃鉄」シリーズパッケージ 「桃鉄」シリーズはプレーヤー自身が鉄道会社