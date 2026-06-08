香川県高校総体2026 【香川県高校総体】7日に行われたなぎなた競技の【団体戦】の結果は以下の通りです。優勝香川中央＊初優勝（香川中央2勝0敗、琴平1勝1敗、丸亀0勝2敗） なぎなた競技の【演技の部】の結果は以下の通りです。優勝白川陽葵・谷川愛良（琴平）2位猪熊天舞寧・武本未奈美（香川中央）3位篠原希実・土岐莉桜（丸亀）3位入江澪音・森愛純（丸亀城西） なぎなた競技の【個人の部】の