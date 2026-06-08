佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「梅雨型の熱中症に警戒」8日は、日差しはあまり届きませんが、予想最小湿度は70%とかなりジメジメする一日になるため、梅雨型の熱中症に警戒する必要があります。梅雨型の熱中症とは、真夏のように照りつける日差しの下で起こる熱中症ではなく、湿度が高いことで起こる、梅雨に多い熱中症です。この先も蒸し暑い日が続きますので、体調