IKOMA FC 奈良の都倉賢が前節のヘディングアシストに続き、今度はゴール関西1部リーグのIKOMA FC 奈良は6月6日、第6節でCento Cuori HARIMAと対戦し、2-2で引き分けた。所属するFW都倉賢は前節のヘディングアシストに続き、今節はヘディングで先制ゴールを記録した。Jリーグ通算123ゴールの豊富な経験を持つ都倉は、今季から5部相当の関西1部リーグに参戦。39歳となったが衰え知らずの跳躍力を生かしたプレーで活躍している。