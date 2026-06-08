「この日の内容なら、先発ローテーションに入れても計算が立つ。田中将や則本には悪いが、彼や井上温が先発の中心になっていかないと、明るい未来は見えません」【もっと読む】巨人ドラ1西舘勇陽は中学時代「三刀流」評論家の高橋善正氏がこう言った。7日のロッテ戦で今季2度目の先発マウンドに上がった巨人の西舘勇陽（24）が7回1失点で7奪三振の好投。九回に抑えのマルティネスが安田に同点弾を浴びて今季2勝目こそ逃したもの